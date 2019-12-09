Москва, , 10:21 — REGNUM Среди российских военачальников всех эпох большинство жителей России (37%) считают героем Отечества в первую очередь Георгия Жукова, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На втором месте — нынешний министр обороны Сергей Шойгу (19%), на третьем — Александр Суворов (15%). Также в пятёрке лидеров — Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%).

Реже героями Отечества граждане называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%).

Опрос проведен 5 декабря 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Дата установлена в феврале 2007 года.

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