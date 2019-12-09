Москва, , 10:18 — REGNUM Московские центральные диаметры (МЦД) с 9 декабря приступили к взиманию платы за проезд. Ранее в течение двух недель перемещаться в поездах диаметров можно было бесплатно.

Плату отменили после сбоев на старте работы МЦД. Перед возвращением оплаты турникеты и валидаторы были протестированы.

Напомним, стоимость проезда по карте «Тройка» на поездах составляет 38 рублей в пределах Москвы и 45 рублей в зоне «Пригород».

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Подмосковье работают над созданием единой транспортной карты.