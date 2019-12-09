Пномпень, , 10:22 — REGNUM Восьмилетний школьник из Южной Осетии Дзамболат Кочиев стал победителем на международных соревнованиях по ментальной арифметике, проходивших в столице Камбоджи 7 декабря. Об этом сообщили представители школы «Тесла» в Цхинвали на странице в соцсети Instagram.

Также в сообщении говорится, что другой участник соревнований из Южной Осетии, Денис Джабиев занял на чемпионате мира третье место. Всего в Пномпень побороться за победу приехало более 4000 детей из 47-ми стран.

Ментальная арифметика — дисциплина, которая развивает у детей способность к устному счету. На соревнованиях участникам необходимо решить большое количество арифметических примеров за ограниченное время.