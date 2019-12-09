Нур-Султан, , 10:10 — REGNUM Авиационные власти Казахстана и Кувейта договорились увеличить частоту авиарейсов между городами двух стран до 14 раз в неделю, сообщили 9 декабря в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В рамках переговоров стороны составили проект межправительственного соглашения о воздушном сообщении и договорились продолжить работу по его подписанию. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует начать выполнять полеты в Казахстан с начала летнего период 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2019 года в 11 аэропортах Казахстана введен режим «открытого неба». В ноябре и декабре авиационные власти республики заключили несколько соглашений по расширению авиасообщения с несколькими странами.

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