Дербент, Дагестан, , 10:19 — REGNUM Одна из самых высоких новогодних елок на Северном Кавказе будет установлена в дагестанском городе Дербенте. Высота дерева составит 40 метров, диаметр у основания — 13 метров, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе городской администрации.

Изготавливают елку на заводе в Коломне (Московская область). В ее производстве участвуют более 50 человек: они подготавливают металлические конструкции, искусственную хвою, освещение и игрушки. Работы, как отмечается, близятся к завершению, и уже скоро дерево украсит главную площадь одного из древнейших городов России.

Елка в Дербенте будет светиться 235 белыми и синими звездами, размер которых составит от 60 сантиметров до двух метров. Игрушки будут золотыми, синими и серебряными, а сверху елку украсит 2,5-метровая звезда.

В мэрии добавили, что в следующем году высота дербентской елки будет увеличена до 60 метров. В таком случае, как ожидается, она станет одной из самых высоких в России.

Читайте также: Главную елку Махачкалы устанавливают в центре ремонтируемой площади