Кисловодск, Ставропольский край, , 10:17 — REGNUM Горнолыжный сезон открылся на склонах горы Баран в городе Кисловодске в Ставропольском крае. В день открытия — 8 декабря — на горе прошли эстафеты на санках, спуск с северного склона на лыжах, санях и сноубордах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

«Горнолыжный сезон на Баране обычно длится до марта — начала апреля. На это время склоны горы Баран становятся одним из главных мест активного отдыха», — сказано в сообщении.

Гора Баран — это ближайший к Кисловодску горнолыжный склон, на котором оборудованы подъемники, работают инструкторы и пункт проката снаряжения. Протяженность лыжных маршрутов на основном склоне — 350 и 500 м. Для лыжников и сноубордистов работают два бугельных подъемника, на санках можно кататься и по другим склонам.