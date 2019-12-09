Новосибирск, 9 декабря 2019, 09:56 — REGNUM В Новосибирской области вопросы организации питания в общеобразовательных организациях рассмотрели во время оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Травникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На совещании Травников потребовал разобраться с противоречивой информацией о так называемых разных столах в школьных столовых.

«Недопустимо, чтобы для детей разных категорий организовывались разные столы — независимо от порядка финансирования школьного питания. Я прошу родительские комитеты и другие наблюдающие общественные организации следить за этим и своевременно информировать министерство образования, а само министерство — незамедлительно вмешиваться в ситуацию в случае обнаружения фактов «разных столов».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Отметим, что в Новосибирской области 960 дневных школ с общим количеством обучающихся 332 518 человек.

По официальным данным, условия для обеспечения питанием созданы во всех школах региона. Охват горячим питанием составляет 96,2%.