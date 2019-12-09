Новосибирск, 9 декабря 2019, 09:56 — REGNUM В Новосибирской области вопросы организации питания в общеобразовательных организациях рассмотрели во время оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Травникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На совещании Травников потребовал разобраться с противоречивой информацией о так называемых разных столах в школьных столовых.
Отметим, что в Новосибирской области 960 дневных школ с общим количеством обучающихся 332 518 человек.
По официальным данным, условия для обеспечения питанием созданы во всех школах региона. Охват горячим питанием составляет 96,2%.