Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Численность народа манси в Свердловской области неумолимо сокращается, в том числе из-за любви к выпивке. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила агентству свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова, сейчас в Ивдельском и Пелымском округах региона проживают около 140 манси, тогда как ранее там жили 200 человек. Численность народа снижается из-за того, что туристы и скупщики товаров регулярно торгуются с манси за водку, после чего народ спивается, упомянула уполномоченный.

«Мы должны образумить туристический и перекупческий люд, который едет туда в наглую с водкой делать свою коммерцию», — сказала омбудсмен.

Свердловской власти стоит начать закупать продукцию, произведённую манси, что могло бы помочь народу, добавила Мерзлякова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году свердловская общественность обратила внимание на положение манси после трагедии. В июле 2019 года на реке Лозьве перевернулась лодка, в которой были женщина, её трое детей и знакомый. Найдены тела всех умерших, кроме одного ребёнка.

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