Пермь, , 09:53 — REGNUM В Перми 15 декабря в 15:00 местного времени (13:00 мск) в Саду камней пройдет акция протеста. Заявка о митинге в поддержку машиностроительного завода им Дзержинского прошла согласование в мэрии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил оппозиционный политик Константин Окунев.

Он не исключает, что после согласования заявки начнется контрпропаганда со стороны команд губернатора Максима Решетникова, мол, «митингом ничего не добиться, всё решается не в Перми, а на федеральном уровне».

«Работа предприятия фактически парализована! Многочисленные совещания, организованные администрацией, ни к чему не приводят, так как имеют целью заболтать процесс, снизить градус напряжённости, не допустить протеста! А ведь всего-то нужно Решетникову пообщаться с новым руководителем ФНС по Пермскому краю, договориться о разблокировке спецсчёта и дать гарантии заказчику из Кирова. Тогда более 1 миллиард рублей на год поступит в распоряжение ЗиДа, естественно, вместе с заказом. Далее, конечно же, нужно поменять конкурсного управляющего, согласовав кандидатуру нового руководителя с заказчиком. И наметить стратегический план по спасению производства, сохранению госзаказа и рабочих мест», — отметил Окунев.

Примечательно, что заявку на митинг подавали люди, которые не являются работниками завода. Владимир Сысоев уволился около трех лет назад, а Виктор Силин — по соглашению сторон недавно. Пермская общественница Татьяна Кротова на предприятии никогда не работал, отмечает издание «Комменсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обижается что, в акции протеста примут участие примерно 60 человек. Организаторы митинга намерены поднять широкий спектр проблем обороно-промышленного комплекса, а также выступить в защиту предприятия, находящегося в стадии банкротства.

Митинг должен был состояться еще осенью (18 октября). Однако власти просили отменить акцию и обещали помощь. В результате организаторы намеревались отсрочить акцию, если не будет движения в решения проблемы. Митинг планировали перенести на 25 октября, но мероприятие отменили, хотя проблемы остались неустраненными.

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