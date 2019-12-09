Омск, , 09:50 — REGNUM С улиц Омска за прошедшие выходные (7−8 декабря) вывезли на площадки для складирования снежных масс более 4 тысяч кубических метров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в мэрии города.

Работы осуществлялись в круглосуточном режиме. В устранении последствий снегопада принимали участие 758 рабочих и механизаторов. Было задействовано 437 единиц специализированной техники. Что касается противогололёдных материалов, было израсходовано 183,5 тонны.

Сегодня, 9 декабря, в Омске продолжают устранять последствия снегопада.

Как сообщало ИА REGNUM, месячная норма осадков выпала на Алтае с 7 по 9 декабря.

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