Воронеж, , 09:47 — REGNUM В 5 тыс. 732 рубля обойдётся условный набор продовольственных товаров для новогоднего стола для семьи из четырёх человек по данным на ноябрь 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстат. По сравнению с ноябрём 2018 года стоимость новогоднего «набора» выросла на 1,8%.

Так, стоимость килограмма мякоти говядины выросла на 4,67% — с 425,11 руб. в ноябре 2018 года до 444,98 в ноябре 2019-го. При этом куры подешевели на 7,14%, с 140.38 до 130,35 руб. Сырокопчёная колбаса подорожала за год на 3,5%, с 353,46 до 365,83 руб. Мясокопчёности подорожали на 4,46%, с 254,26 руб. до 265,60 руб.

Отмечено незначительное, на 0,39%, подорожание рыбных деликатесов — с 783,75 руб. за килограмм до 786,82 руб. По данным Воронежстата, значительно, на 10,32%, подешевела икра лососевых рыб, с 700,28 руб. до 628 рублей.

Больше всего в цене за год выросли апельсины — на 19,56%, до 103,97 руб., а также лимоны — на 15,01, до 23,04 руб., шоколадные конфеты — на 15,34%, до 284,25 руб. и сливочное масло — на 14,26%, до 120,79 руб.