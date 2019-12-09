Абу-Даби, , 09:44 — REGNUM Гоночный болид Михаэля Шумахера был продан на аукционе RM Sotheby's в ОАЭ за 420 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Formula1.com.

Гоночное авто было продано на аукционе RM Sotheby's в Абу-Даби за 6 643 750 долларов (около 420 млн рублей). Именно этот Ferrari помог известному пилоту стать чемпионом в пятый раз. Часть средств от продажи авто пойдет в фонд Keep Fighting семьи Шумахеров.

Проданное авто от итальянского бренда Ferrari имеет бортовой номер 219. Оно за 17 лет сменило несколько владельцев.

Этот болид принимал участие в гонке в 2002, когда Шумахер стал чемпионом в пятый раз благодаря уступке от члена команды Рубенса Барикелло и приказу от руководства. Партнер по команде специально уступил первое место Шумахеру перед самым финишем.

Напомним, именно после этого случая произошли изменения в регламенте гонок, что привело к кратковременному запрету командной тактики.

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