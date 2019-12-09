Иваново, , 09:26 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится в Иваново с 9 декабря на одни сутки из-за крупной коммунальной аварии, оставившей без отопления и горячей воды 46 жилых домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в администрации города, специалисты устранили аварию в 03:10, в настоящее время энергетики выходят на расчётные показатели. Как сообщила начальник управления образования администрации города Иванова Елены Арешиной, температура воздуха в детских садах составляет от 15 до 19 градусов тепла. В средней школе №62, тем не менее, решили сократить занятия. Горячее водоснабжение и отопление начало поступать в многоквартирные дома. В случае проблем жителей просят обращаться по телефону «горячей линии» 300−061.

Главный инженер Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Шикунов уточнил, что на магистральном трубопроводе перед отопительным периодом проводились гидравлические испытания, которые не выявили повреждений. На данный момент все дефекты устранены, участок поврежденной трубы отправят на лабораторные исследования.

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