Новосибирск, , 09:23 — REGNUM Около 70 новосибирцев накануне, 8 декабря, вышли на митинг против повышения цен на проезд.

Напомним, что с 8 декабря 2019 года в новосибирском городском общественном транспорте подорожал проезд: в трамваях и троллейбусах — до 23 рублей (с 21 рубля), в автобусах — до 24 рублей (с 22 рублей), в метро — — до 25 рублей (с 22 рублей).

По данным «Континента Сибирь», акция протеста проходила в Нарымском сквере. В ней участвовали многодетные семьи, студенты и пенсионеры.

Согласно резолюции, участники митинга требуют провести круглый стол по проблемам развития транспорта в городе. Они подчёркивают, что тарифы на проезд повышаются, а развития городского транспорта нет, «только деградация».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что МУП «Горэлектротранспорт» Новосибирска объявило тендер на «выполнение работ по текущему содержанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту трамвайных путей на период 2020—2023 гг.». Цена — 216,7 млн рублей.

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