Курган, , 09:21 — REGNUM Губернатора Курганской области Вадима Шумкова зауральцы просят сделать 31 декабря 2019 года выходным днём. При этом сделать субботу 28 декабря рабочей. Соответствующая петиция распространяется по социальным сетям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что 31 декабря всё равно никто не будет работать — люди постараются ускользнуть пораньше, чтобы подготовить новогодний стол.

«Вы же у нас как Дед Мороз — мы в Вас верим, мы на Вас надеемся и мы знаем, что Вы делаете всё только на благо области. Вот мы вас и просим — сделайте нам благо», — пишет автор петиции.

Отметим, что в ряде регионов 31 декабря 2019 года станет выходным для госслужащих — в Крыму, Томской, Псковской областях и Кировской областях, а также в Ставропольском крае.