Курган, 9 декабря 2019, 09:21 — REGNUM Губернатора Курганской области Вадима Шумкова зауральцы просят сделать 31 декабря 2019 года выходным днём. При этом сделать субботу 28 декабря рабочей. Соответствующая петиция распространяется по социальным сетям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отмечается, что 31 декабря всё равно никто не будет работать — люди постараются ускользнуть пораньше, чтобы подготовить новогодний стол.
Отметим, что в ряде регионов 31 декабря 2019 года станет выходным для госслужащих — в Крыму, Томской, Псковской областях и Кировской областях, а также в Ставропольском крае.