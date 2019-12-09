Магадан, Магаданская область, , 09:48 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов озвучил причину постоянного первенства региона в алко-рейтингах страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, кроме пьющих вахтовиков, показатели портит деятельность чиновников с лицензированием.

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В частности, на заседании правительства Колымы, Носов сказал, что у него есть замечания к работе областного министерства сельского хозяйства.

«Есть масса замечаний, как вы проверяете, не вставая со стула. Продажа алкоголя соответствует документам? Вы выдаёте лицензию и несёте ответственность за тех, кому выдаёте. Я считаю работу министра сельского хозяйства неудовлетворительной. Товарищ Кошеленко всячески мешает выходу Магаданской области с первых позиций алко-рейтинга», — заявил колымский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, антилидером алко-рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Также в пятёрку «отличившихся» вошли Камчатка, Колыма, Бурятия и Еврейская автономная область.