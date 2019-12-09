Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве в период новогодних праздников с 1 по 8 января будет бесплатной парковка автомобилей, сообщили 9 декабря в ГКУ АМПП.

В сообщении отмечается, что не будет взиматься даже на самых дорогих местах уличной парковки, где установлен тариф 380 руб./час. В то же время, автолюбителей просят быть внимательными и оставлять транспортные средства только в разрешённых для этого местах, не создавая помех для жителей города.

Парковки со шлагбаумом в первые дни 2020 года будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.