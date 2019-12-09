Иваново, , 09:20 — REGNUM Крупную коммунальную аварию ликвидировали в Иваново 9 декабря — из-за прорыва теплотрассы почти на сутки без тепла и горячей воды остались десятки жилых домов, школа, детский сад. Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации города, 9 декабря состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иваново, всего в зоне отключения отопления и горячей воды оказались 46 много квартирных домов (8 тыс. жителей), а также школа и детский сад. Вечером 8 декабря в мэрии сообщили, что срок устранения аварии продлён до 01:00 9 декабря из-за трудности откачки воды из тепловой камеры. Ликвидировать аварию удалось к 03:10 9 декабря.

https://www.instagram.com/p/B50xhtoFEuR/

Позже в официальном Instagram-аккаунте администрации сообщили, что глава города Владимир Шарыпов «возьмет под личный контроль ситуацию с отключением тепла и горячего водоснабжения в районе ул. 5-я Коляновская». В 08:00 9 декабря в мэрии началось заседание КЧС и ПБ.