Пермь, , 09:19 — REGNUM На территории Пермского края с 9 по 11 декабря прогнозируют аномальное потепление. В течение этих дней максимальная температура в Перми будет превышать ноль градусов по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

11 декабря в Перми ожидается мокрый снег. Снегопад продлится несколько часов. Согласно метеопрогнозу, может выпасть 7 мм осадков.

Во второй половине недели (с 12 декабря) существенно похолодает. Осадки прекратятся. На дорогах возникнет гололедица.