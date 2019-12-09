Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM Санкт-Петербург в понедельник, 9 декабря, находится в теплой части циклона, из-за чего в городе сохранится облачная, ветреная и тёплая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, центр циклона перемещается на север Карелии. Это сохранит в Северной столице облачную и ветреную погоду, также ожидаются небольшие дожди.

«Температурный фон на 6—7 градусов превысит рамки климата», — отметил Леус.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +5 до +7 градусов, по Ленинградской области от +2 до +7 градусов. Ветер в течение дня будет дуть юго-западный, с порывами 7−12 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — подчеркнул специалист.

Добавим, что ранее главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждало, что, по прогнозу синоптиков, местами порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

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