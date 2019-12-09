Калуга, , 11:16 — REGNUM Активисты калужского областного совета ветеранов, в рамках поддержки российских военнослужащих, которые, выполняют свой интернациональный долг на территории Сирийской Арабской Республике, собрали порядка двух тонн новогодних сладостей, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«Мы решили собрать сладости, которые производятся в регионе — это печенье, пряники, пастила ‑ и отправить их нашим лётчикам, техническому персоналу и солдатам, которые несут службу вдали от Родины», — сказал журналистам калужских СМИ председатель комиссии Общественной палаты Калужской области, заместитель председателя областного совета ветеранов.

В ближайшее время более 340 новогодних посылок будут отправлены из Калуги российским военнослужащим в Сирию.

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