Калуга, 9 декабря 2019, 11:16 — REGNUM Активисты калужского областного совета ветеранов, в рамках поддержки российских военнослужащих, которые, выполняют свой интернациональный долг на территории Сирийской Арабской Республике, собрали порядка двух тонн новогодних сладостей, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.
В ближайшее время более 340 новогодних посылок будут отправлены из Калуги российским военнослужащим в Сирию.
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