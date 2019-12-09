Пермь, 9 декабря 2019, 09:05 — REGNUM В Перми с 15 декабря стартует проект «Ледовый сезон». Свои площадки для бесплатного катания на коньках предоставят восемь муниципальных катков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Согласно графику, бесплатно посетить катки можно три дня в неделю: понедельник, пятницу и воскресенье в течение двух часов:
Стоит отметить, в сезон 2017−2018 года катки города посетили 35 тыс. человек, что в полтора раза превышает показатель предыдущего сезона.
Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье оборудуют 136 бесплатных ледовых катков