Пермь, , 09:05 — REGNUM В Перми с 15 декабря стартует проект «Ледовый сезон». Свои площадки для бесплатного катания на коньках предоставят восемь муниципальных катков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Согласно графику, бесплатно посетить катки можно три дня в неделю: понедельник, пятницу и воскресенье в течение двух часов: 20:00—22:00 местного времени (18:00 — 20:00 мск). В любой день и время бесплатно покататься на катках смогут дети в возрасте до семи лет, которые придут на каток со своим инвентарем.

Стоит отметить, в сезон 2017−2018 года катки города посетили 35 тыс. человек, что в полтора раза превышает показатель предыдущего сезона.

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