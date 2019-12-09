Москва, , 09:08 — REGNUM 9 декабря в Москве будет облачно и ветрено, местами возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своем сайте.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в российской столице температура воздуха будет +2…+4°С.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6−11 м/c, местами возможны порывы до 17 м/c. Кроме того, синоптики предупредили, что в Москве могут выпасть небольшие осадки.

Атмосферное давление низкое — 740 мм рт. ст.

Напомним, накануне в Москве и Московской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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