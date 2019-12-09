Ташкент, , 09:02 — REGNUM Иранская авиакомпания Zagros Airlines запустила прямое авиасообщение между Тегераном и Ташкентом, сообщили в информационной службе министерства транспорта Узбекистана.

Первый авиарейс отправился из Тегерана в Ташкент 9 декабря. На первом этапе авиакомпания планирует выполнять один рейс в неделю, однако в будущем частоту полетов планируется увеличить до двух в неделю.

Отметим, министерство транспорта Узбекистана согласовало с Ираном полеты по маршруту Тегеран — Ташкент в ноябре 2019 года. Иранская авиакомпания Zagros Airlines считается одним из крупнейших игроков на региональном рынке.

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