Москва, , 08:58 — REGNUM Конституцию России следует пересматривать и дополнять поправками, так считают 68% граждан. Доля сторонников изменения Основного закона выросла в полтора раза с 2013 года, следует из данных фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В 2018 году доля тех, кто положительно ответил на вопрос «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?» составляла 66%, в 2013 году — 44%.

17% респондентов полагают, что Конституцию пересматривать не стоит. При этом 54% опрошенных отметили, что документ «хороший», тогда как «плохой» считают Конституцию 22% граждан.

35% сторонников изменения Основного закона затруднились сказать, какие именно поправки к нему нужны. Большинство их тех, кто определился с поправками, полагают, что нужно повысить заботу о пенсионерах и других группах населения, улучшить социальную политику в целом. Так ответили 6% опрошенных.

Опрос проводился 30 ноября и 1 декабря в 53 регионах РФ. Его участниками стали 1500 респондентов.