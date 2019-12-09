Атланта, США, , 08:44 — REGNUM Обладательницей титула «Мисс Вселенная» в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter.

Итоги 68-го международного конкурса красоты были подведены в Атланте.

Сообщается также, что «серебро» и «бронзу» на этот раз завоевали девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Напомним, Россию в этом конкурсе должна была представлять Алина Санько из Азова, которая в апреле этого года стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2019». Однако из-за сложностей с оформлением визы в Соединенные Штаты и проблем с организационной частью конкурса Санько не смогла побороться за титул «Мисс Вселенная — 2019». В Лондоне 14 декабря она примет участие в конкурсе «Мисс мира».

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