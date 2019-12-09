Париж, , 08:40 — REGNUM Забастовка французских железных дорог SNCF, начавшаяся в четверг, 5 декабря, продолжится 9 и 10 декабря, передает BFM TV.

«Понедельник будет чрезвычайно сложным для всех наших пассажиров, сеть будет крайне нарушена», — говорится в заявлении SNCF.

Во Франции также призвали жителей страны по возможности ограничить передвижение на поезде.

Издание отмечает, что на некоторых линиях будет циркулировать один поезд из трех в течение дня. В целом будет обеспечено 19% трафика, каждый пятый поезд.

Ожидается, снижение трафика на линиях метро. Трамвайные и автобусные сети будут работать вполсилы. Некоторые линии метро будут открыты с 6:30 до 9:30 и с 16:30 до 19:30. Трамвайные линии будут открыты только в час пик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд профсоюзов призвали провести еще один день забастовки и демонстраций во Франции во вторник, 10 декабря, против проекта государственной пенсионной реформы.

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