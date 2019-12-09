Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призвал население, живущее в сельской местности, заниматься сельским хозяйством. Об этом он сказал 8 декабря, когда проповедовал в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Хочу попросить наше духовенство, чтобы вы подали пример сельскому населению, обрабатывайте земли, этим мы должны укрепить село», — сказал католикос-патриарх.

Он также призвал сельских священников держать в своем хозяйстве скот и домашних птиц. Такой пример, показанный жителям сел, по мнению Илии II позволит поднять село, что в свою очередь поможет городу.

Кроме того, патриарх призвал жителей Грузии не уезжать за границу, а заботиться о земле, чтобы ее не занимали иностранцы.