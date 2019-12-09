Пермь, , 08:23 — REGNUM Житель Перми накопил долги в общей сложности на 1 млн рублей, что едва не лишило его квартиры в краевой столице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В отношении мужчины у приставов находилось 15 исполнительных производств. Пермяк накопил долги по штрафам ГИБДД, налогам. Кроме того, мужчина тянул в выплатой ущерба, который причинен в результате автоаварии, совершенной по вине пермяка.

Должник прекрасно знал о своих финансовых обязательствах, но скрывался от приставов, и погашения долгов не происходило. Ситуация изменилась, когда приставы установили, что в собственности у мужчины два объекта недвижимости. Началась подготовка к аресту квартиры в столице региона.

Узнав о таких планах, должник оперативно отреагировал. Он явился к приставам и обещал погасить задолженность. На данный момент денежные средства распределены между взыскателями.