Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Количество получателей адресной социальной помощи в Казахстане в 2018 году увеличилось в 20 раз. Об этом 9 декабря заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на правительственном часе в «Мажилисе» (нижней палате парламента).

По его словам, значительное увеличение числа получателей соцпомощи связано с изменением критерия получения этой помощи. В частности, АСП смогли получать лица с уровнем дохода 50% от прожиточного минимума. Ранее этот показатель составлял 40%.

Министр напомнил, что с 1 апреля 2019 года пороговый уровень получателей адресной социальной помощи вырос до 70% от прожиточного минимума. По итогам января-ноября 2019 года поддержку от государства получили 2,1 млн человек., в том числе более половины — многодетные семьи.

Напомним, 17 августа в министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана сообщили, что около 21 тыс. человек скрыли свои реальные доходы для того, чтобы получить адресную социальную помощь.

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