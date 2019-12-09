Москва, , 08:26 — REGNUM Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению. Пять субъектов СФО возглавили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, сообщает 9 декабря РИА Новости.

Лидерами стали Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Здесь, по данным экспертов, самое низкое в России потребление табачных изделий и алкогольной продукции. Вторую пятёрку лидеров составили Волгоградская и Тамбовская области, Ставропольский край, Татария и Саратовская область.

Антилидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В пятерку аутсайдеров вошли Камчатка, Магаданская область, Бурятия и Еврейская автономная область. Москва находится на 53-й строчке, Санкт-Петербург — на 70-й.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около половины жителей России (48%) заявили, что питаются правильно. 52%, напротив, признались в неправильном питании по данным ВЦИОМ.

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