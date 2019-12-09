Париж, , 08:10 — REGNUM В нескольких городах во Франции состоялся «марш за климат», в котором приняли участие более тысячи жителей, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что неправительственные организации выступили с призывом к демонстрациям по случаю Всемирного дня климата.

Жители Франции вышли на улицы с плакатами «Граждане за климат», «Мы хотим голубую планету». Многие молодые люди, а также жители, ездящие на велосипеде, приняли участие в этой прогулке, организованной ассоциациями WWF, Гринпис и Фондом Николя Юло.

В Париже сто человек откликнулись на призыв ассоциаций провести демонстрацию.

«Нас не так много, но мы будем шуметь, мы покажем, что мы здесь», — заявил журналистам один из участников шествия.

Кроме того, активисты встретились перед Эйфелевой башней, размахивая 100 портретами президента Эммануэля Макрона, чтобы «осудить бездействие правительства в отношении климата и социальной справедливости».

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе намерены потратить 21% от общего бюджета на меры по борьбе с изменением климата.

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