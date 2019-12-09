Новосибирск, , 08:09 — REGNUM В Новосибирске расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам присваивания недвижимости микрокредитными организациями, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Следствием установлено, что с 2014 по 2018 годы граждане для получения займов обращались в одну из пяти микрокредитных организаций, где знакомились с Николаем Ш.

Под предлогом заключения договора займа под залог объектов недвижимости, он фактически подписывал с ними договор купли — продажи. В качестве оплаты мужчина не передавал, а сдавал документы в присутствии граждан в учреждение юстиции для регистрации сделки, после чего выдавал им деньги по договору займа. Права на объекты после регистрации сделок переходили к Николаю Ш. Граждане, получившие от него займы, не подозревали, что уже не являются собственниками. Они были уверены, что объекты переданы в качестве залога по договорам займов, и выплачивали деньги по договорам займов.

После выплаты задолженности, граждане также признавались утратившими право пользования объектами недвижимости и выселялись из жилых помещений.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — за совершение мошенничеств, повлекших лишение прав граждан на жилые помещения. Он заключён под стражу.

Следователи разыскивают пострадавших от действий организаций «Финансовое содействие бизнесу», «Финансовая платформа», «Финансовая группа развитие», «Единая инвестиционная платформа», «Финансовый консалтинг», а также от их представителя.