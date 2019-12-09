Красновишерск, Пермский край, , 08:09 — REGNUM В Красновишерском районе Пермского края суд вынес приговор бывшему руководителю муниципального унитарного предприятия (МУП). Мужчина признан виновным в покушении на крупное мошенничество с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, занимая должность руководителя МУПа, мужчина разработал преступную схему, в результате реализации которой он заполучил бы 5 млн рублей организации. Однако до конца свой замысел экс-глава МУПа не довел, о противоправной деятельности стало известно прокуратуре, проводившей надзор за ситуацией на предприятии, находящемся в стадии банкротства.

Суд назначил бывшему руководителя МУПа два года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также оштрафовал на 500 тысяч рублей. Кроме того, экс-глава организации лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях сроком в течение двух лет. В законную силу приговор не вступил.