Челябинск, , 07:52 — REGNUM В Челябинской области одна из местных жительниц добивается для себя звания «Ветеран труда». Она 22 года служила в налоговых органах, проходила там государственную гражданскую службу и была отмечена благодарностью главы ФНС, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Областное минсоцотношений в своё время отказалось давать ей такое звание в связи с тем, что у ФНС нет ведомственного знака отличия, дающего на него право. Гражданка обратилась в прокуратуру, а та пошла в суд. Центральный райсуд Челябинска поддержал прокуратуру в этом вопросе.

Сейчас решение суда вступило в силу, поданная ответчиком апелляция не помогла. Скоро чиновница может получить звание «Ветеран труда».