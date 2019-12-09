Апиа, , 07:46 — REGNUM Семьдесят человек погибло в результате эпидемии кори в островном государстве Самоа в Тихом океане. Об этом 9 декабря сообщает правительство государства на странице в Twitter.

Всего с момента вспышки было зарегистрировано 4 693 случая заболевания корью из них сто двенадцать — за последние сутки. В числе жертв шестьдесят один ребенок в возрасте до четырех лет. В настоящее время шестнадцать детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря шестьдесят пять человек погибло от эпидемии кори, вспыхнувшей в октябре 2019 года в островном государстве Самоа. Власти принимают экстренные меры по вакцинации населения.

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