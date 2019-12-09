Якутск, , 07:45 — REGNUM Студенту второго курса Института естественных наук Николаю Эверстову и кандидату биологических наук, доценту эколого-географического отделения СВФУ Евгению Захарову вручили премии за героизм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Премии имени Алексея Никифорова и Трифона Антонова в 100 тыс. рублей они получили за спасение в тайге студента от напавшего на него медведя. Хищник вытащил парня из палатки и пытался уволочь в лес, на крики выбежали преподаватель и однокурсник, которые смогли отогнать медведя и оказали помощь спасённому студенту.

Евгений Захаров застрелили косолапого.

Специальная премия была учреждена в память о студентах вуза, которые в 2015 году утонули, спасая других.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области медведь напал на палаточный лагерь студентов из Якутии.