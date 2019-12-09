Челябинск, , 07:39 — REGNUM В Челябинске 41-летняя гражданка осуждена к лишению свободы за сбыт наркотических средств. Наркотики она продавала в составе организованной группы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Ей вменили несколько фактов сбыта и три эпизода покушения на сбыт. Наркотики распространялись на территории четырёх районов Челябинска.

Сотрудники полиции изъяли из оборота более 350 граммов наркосредства. Челябинка признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Суд назначил ей 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима.