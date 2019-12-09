Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура заявила о контроле доследственной проверке, которая проводится по факту ДТП с четырьмя погибшими на территории Соль-Илецкого городского округа.

Напомним, утром 8 декабря на трассе Казань — Оренбург — Акбулак произошло столкновение двух автомобилей. По данным прокуратуры, столкнулись «Тойота» и «Мерседес». Обе машины загорелись и полностью уничтожены огнем.

На место происшествия для ликвидации последствий ДТП выезжали от МЧС России пять человек и один боевой расчет. На тушение огня потребовалось примерно семь минут.

Погибли четыре человека (водитель и пассажиры «Тойоты»), еще четверо с травмами госпитализированы.

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