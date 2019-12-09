Челябинск, , 07:26 — REGNUM В Челябинске местные жители обеспокоены подорожавшей парковкой у аэропорта. Своё возмущение они выражают в соцсетях.

Один из граждан написал, что за парковку, по своим расчётам, должен был отдать 400 рублей. Но с него запросили 1000 рублей.

Отметим, на сайте аэропорта приведены тарифы на парковку. Согласно им, за период от четырёх до 24 часов взимается 1000 рублей. Если же оставлять машину на платной парковке на срок от суток до четырёх, то за каждые сутки придётся заплатить по 400 рублей.