Фошань, Китай, , 07:20 — REGNUM Пожар, разгоревшийся в горах провинции Гуандун на юге Китая, был оперативно взят под контроль, жертв и пострадавших нет, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар начался в города района Гаомин города Фошань в 13:53 по местному времени 6 декабря. Всего 1069 жителей близлежащих к пожару деревень были эвакуированы. В общей сложности 22 команды спасателей работают на месте, включая 2423 человек и вертолеты.

По словам специалистов, причиной пожара стала сухая теплая погода, которая установилась в регионе еще в сентябре и сильный ветер, не прекращающийся с 5 декабря.

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