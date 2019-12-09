Ланьчжоу, Китай, , 07:14 — REGNUM Шестьдесят пять человек из Ветеринарного исследовательского института города Ланьчжоу провинции Ганьсу на северо-западе Китая заразились бруцеллезом, сообщает агентство Синьхуа.

Четыре человека из института при Китайской академии наук с подозрениями на бруцеллез были доставлены в Первый госпиталь Университета Ланьчжоу еще 2 декабря. К обеду 6 декабря 263 сотрудника института сдали анализы. Из них у 65 сотрудников лаборатории был подтвержден диагноз.

Пациенты находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. В местном департаменте сельского хозяйства ведется расследование, что могло стать причиной заражения.

Бруцеллез является бактериальной инфекцией, передающейся от животных к человеку. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем человека. Для него характерна лихорадка, головные боли и недомогание.