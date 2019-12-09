Новосибирск, , 07:09 — REGNUM В Новосибирске полицейские задержали троих человек, которые подозреваются в повреждении автомобилей в ходе массовой драки на рынке, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Напомни, 7 октября возле Хилокского рынка Новосибирска между торговцами и вымогавшими у них деньги людьми произошла массовая драка. Пять человек обратились за медицинской помощью. Количество участников — от 50 до 200 человек. По факту массовой драки возбуждены уголовные дела.

Читайте также: После массовой драки на рынке Новосибирска возбуждено ещё 12 уголовных дел

«При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области и Росгвардии задержаны трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 36 лет, подозреваемые в повреждении трёх автомобилей. Задержанные являются второй стороной произошедшего конфликта», — пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после массовой драки возле рынка Новосибирска был задержан член ОПГ — уроженец Кара-Суйского района Ошской области (Киргизия), который подозревается в вымогательстве и совершении хулиганства в отношении соотечественников.

Читайте ранее в этом сюжете: После массовой драки в Новосибирске задержан ещё один человек — член ОПГ