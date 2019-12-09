Мехико, , 07:04 — REGNUM Оскар Рикардо Валеро, служивший послом Мексики в Буэнос-Айресе, будет отозван в Мехико из-за обвинений в краже книг из магазина. Об этом 8 декабря сообщил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард на странице в Twitter.

76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы в известном магазине в столице Аргентины. По данным Эбрарда, Валеро хотел вынести книгу в свертке из газет, но был задержан охраной. Глава МИД Мексики добавил, что если факт преступления подтвердится, посол будет незамедлительно уволен.

Сообщается, что Оскар Рикардо Валеро был назначен послом в Аргентине в августе 2019 года.

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