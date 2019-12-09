* запрещённая в России организация

Пекин, , 06:47 — REGNUM Четыре члена секты «Всемогущего Бога» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предстали перед судом в провинции Аньхой на востоке Китая за то, что вовлекали подростков в свою организацию против их воли, сообщает агентство Синьхуа.

Народный суд района Хуайшан города Бэнбу установил, что четверо подозреваемых создали два тренировочных центра в города в августе 2018 года, дабы заманивать в свою секту подростков, обучая их использовать компьютер для создания рекламных видео.

В прокуратуре отметили, что подростки, самый юных из которых был 14 лет, приводились в центр, где их личные свободы резко ограничивались во время «тренировки». Полиция раскрыла незаконную деятельность секты 18 октября 2018 года. Четверо подозреваемых были арестованы, изъято огромное количество наличности материалов, связанных с культом.

В прокуратуре потребовали особо сурового наказания сектанатам, которые решили нажиться на подростках, однако мягкое наказание может быть гарантировано Гэ Яньмэй — главному обвиняемому, который сознался в содеянном и раскаялся. Приговор будет оглашен позже.

Секта «Всемогущего Бога» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известна в какие как «Цюаньнэншэнь» попала в заголовки китайских газет в 2014 году благодаря вирусному видео, а котором пятеро ее членов забивают женщину насмерть в ресторане «Макдоналдс» в города Чжаоюань на востоке Китая. Таким образом преступники изгоняли «злой дух», который якобы вселился в женщину, когда та отказалась отдать им номер мобильного телефона с целью заманивания ее в секту.

Впервые секта появилась в 1990-е годы в провинции Хэнань в центральной части Китая. «Цюаньнэншэнь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что Иисус Христос воскрес в обличии Ян Сянбинь — жены основателя секты Чжао Вэйшаня, известного также как Сюй Вэньшань. Супружеская пара сбежала в США в сентябре 2000 года.