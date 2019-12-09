Оренбург, , 06:48 — REGNUM В Оренбурге мать с двумя детьми выселяют из квартиры, которая куплена в кредит. При этом долг за женщиной остается. В итоге семья остаётся без квартиры и с обязанностью погасить взятый кредит (общий объем ипотеки — 800 тыс. рублей). Об этом на своей странице в соцсети сообщает юрист Максим Гранат.

Квартира куплена в 2015 году за 1,8 млн рублей. В 2018 году последовал неожиданно иск от Максима, который не являлся продавцом жилья, но требовал признать состоявшийся договор купли-продажи недействительным. Мужчина претендует на квартиру.

Как оказалось, в 2010 году Максиму, его сестре Светлане и матери предоставили квартиру после того, как их дом был признан аварийным. В это время Максим находился в местах лишения свободы. Все трое написали заявления о том, что они не против вселения в новое жилье. В 2012 году мать умирает. Светлана живет в качестве нанимателя в квартире одна. В 2015 году она просит администрацию города заключить договор приватизации с ней одной.

Женщина не заполнила в заявлении графу «в приватизации не принимают участия следующие члены семьи», а чиновникам предоставила справку, что брат зарегистрирован по адресу ее мужа. Юрист предполагает, что справка была фальшивой, а подлинность ее чиновники не проверяли. В результате Светлана стала единственной собственницей квартиры. Все действия с недвижимостью произошли в тот момент, когда Максим все еще отбывал наказание в местах лишения свободы.

Далее квартира была продана Оксане, которая взяла кредит, чтобы приобрести жилье. Банк, одобряя ипотеку семье, видимо не проверил тот факт, что по программе ликвидации ветхого жилья квартиру выделили трем нанимателям, а продавец только один.

Кроме того, матери, воспитывающей двоих детей, отказали в возбуждении уголовного дела, и женщина так и не признана потерпевшей. Судебная тяжба и борьба за квартиру продолжается. Недавно Максим подал иск о выселении Оксаны с детьми.