Салехард, , 06:03 — REGNUM На Ямале итоговое заседание региональной Общественной палаты стало заделом на будущее. В планах — расширение общественного контроля, в том числе, за реализацией национальных проектов в ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM в пресс-службе палаты.

В 2019 году Общественная палата Ямала проявила высокую активность по формированию системы гуманного обращения с животными, в защите экологии, прав граждан в сфере ЖКХ, здравоохранении, в городском благоустройстве и реализации проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

На базе аппарата Общественной палаты ЯНАО создан «Окружной ресурсный центр НКО». На первый конкурс президентских грантов 2020 года за консультацией в центр уже обратилась 31 некоммерческая организация.

Общественники за 2019 год обследовали более половины из 967 детских площадок. Выявлено 188 нарушений, большинство из которых пришлись на Салехард, Пуровский и Надымский районы.

«Мы видим, что жители Ямала всё больше вовлекаются в конструктивный диалог с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам развития региона», — подытожил работу Общественной палаты ЯНАО её председатель Дмитрий Заякин.