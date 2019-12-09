Прокопьевск, Кемеровская область, , 05:41 — REGNUM Жителя Прокопьевска будут судить за то, что он ударил сотрудника полиции битой по голове. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по Кузбассу.

Ранее судимый 23-летний кемеровчанин проходит по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 октября 2019 года полицейский прибыл по вызову на одну из улиц частного сектора. Он услышал, как мужчина кричал на окружающих и попросил его прекратить хулиганить. На что мужчина вытащил из-под одежды биту и ударил ею сотрудника полиции по голове. После чего попытался скрыться с места преступления, но был задержан прохожим.

Отмечается, что со следствием он не сотрудничал и вину не признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.