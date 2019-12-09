Междуреченск, Кемеровская область, , 05:24 — REGNUM В Междуреченске заработала выездная бригада паллиативной помощи. Патронажная бригада будет выезжать к пациентам домой. Она появилась при городской больнице. В её составе — врач и медсестра, прошедшие дополнительное обучение по программе оказания паллиативной медицинской помощи, сообщили ИА REGNUMв департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

«Междуреченская городская больница летом 2019 года приступила к реализации проекта по развитию паллиативной медицинской помощи в городском округе, — пояснил главный врач больницы Степан Ронзин. — Сегодня мы реализовали второй этап развития службы — работу выездной бригады».

Отмечается, что такой вид медицинской помощи очень востребован — в квалифицированной паллиативной помощи нуждаются более 100 тяжелобольных жителей Междуреченска, страдающих онкологическими заболеваниями, различными формами деменции, тяжёлыми последствиями инсультов, хроническими заболеваниями легких, органной недостаточностью в стадии декомпенсации и др.

Задача выездной бригады — корректировать хронический болевой синдром у онкологических пациентов, обучить родственников навыкам ухода за пациентом, провести медицинские манипуляций на дому (обработать пролежни, поставить назогастральный зонд, сменить стом и т. д). А также оказать психологическую помощь пациентам и их родственникам.

Выездная патронажная служба оснащена всем необходимым.

В 2020 году на базе Междуреченской городской больницы планируется внедрить трёхуровневую систему оказания паллиативной медицинской помощи. Она включит в себя амбулаторный кабинет и выездную патронажную бригаду, а также запланированное стационарное паллиативное отделение на 14 коек. Для поддержки тяжелобольных хотят привлечь волонтеров.

В 2019 году на развитие паллиативной помощи в Кузбассе направлено более 120 млн рублей, 75% — на лекарственное обеспечение, остальное — на ремонты и медицинское оборудование.