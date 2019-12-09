Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM В Камчатском крае всем призывникам провели вакцинацию от гриппа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в пресс-службе Восточного Военного округа уточнили, что прививки сделаны тем призывникам, которые не были привиты до начала службы в армии. Помимо призывников вакцинацию прошли офицеры, члены их семей, служащие по контракту во всех гарнизонах округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на Камчатке был зафиксирован первый в этом сезоне случай гриппа. Заболевание было подтверждено лабораторно.